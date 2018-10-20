من هم الـ15 سعوديا المشتبه بهم في قضة خاشقجي؟

القاهرة (مصراوي)

حددت وسائل الإعلام التركية هوية 15 سعوديا يشتبه المسؤولون الأتراك في تورطهم في اختفاء الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري.

وأغلب هؤلاء توجهوا إلى اسطنبول جوا على متن طائرات خاصة قبل ساعات من توجه خاشقجي للقنصلية ثم توجهوا إلى الرياض على الطائرات نفسها وفي اليوم ذاته، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت القناة عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

ونشرت (بي بي سي) تقريرا يوم الجمعة كشفت فيه معلومات عن 15 سعوديا الذين يشتبه المسؤولون الأتراك في تورطهم في اختفاء الصحفي ومقتله.

1- صلاح محمد الطبيجي: 47 عاما

الدكتور صلاح محمد الطبيجي طبيب شرعي حصل على الماجستير من جامعة غلاسكو في اسكتلندا، وفي عام 2015 قضى 3 أشهر في المعهد الفيكتوري للطب الشرعي في أستراليا.

ويصف الطبيجي نفسه في حسابه على تويتر بأنه أستاذ في الطب الشرعي ورئيس مجلس الطب الشرعي السعودي كما توجد في حسابه روابط بوزارة الداخلية.

وفي عام 2014 قالت صحيفة الشرق الأوسط التي تتخذ من لندن مقرا لها إن المقدم الطبيجي يعمل في إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية السعودية.

ففي لقاء معه نشرت فيه صورته بالزي الرسمي، قال الطبيجي حينئذ إنه صمم مختبرا محمولا يمكن للأطباء بفضله تحديد سبب الوفاة في 7 دقائق ويمكن استخدامه في تحديد الوفاة في مواسم الحج.

وقد نزل الطبيجي في فندق موفنبيك غربي القنصلية، وغادر اسطنبول على الطائرة ذاتها حوالي الساعة 11 مساء اليوم نفسه، إذ توجهت إلى دبي ومنها إلى الرياض التي وصلتها في 3 أكتوبر الجاري.

وزعم مسؤولون أتراك لم يكشفوا النقاب عن هوياتهم أن صوت الطبيجي سُمع في التسجيلات داخل القنصلية يوم اختفاء خاشقجي.

2- ماهر عبد العزيز مطرب: 47 عاما

يعتقد أن مطرب قضى عامين في السفارة السعودية في لندن، إذ كشفت وثيقة حكومية بريطانية صادرة عام 2007 أن رجلا يحمل الاسم نفسه كان سكرتيرا أول في السفارة السعودية حينئذ.

ونسبت شبكة سي إن إن لمصدر سعودي في لندن قوله إن مطرب عقيد في الاستخبارات السعودية بينما التطبيق العربي MenoM3ay الذي يمكن مستخدميه من ربط الأسماء بأرقام الهواتف يكشف أن الرجل عقيد في الحاشية الملكية.

وتكشف الصور أيضا سفره ثلاث مرات على الأقل مع ولي العهد، محمد بن سلمان، منذ مارس الماضي.

كما نشرت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية صورا من كاميرا مراقبة تظهر مطرب وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري قبل 3 ساعات من وصول الصحفي.

وتقول وسائل إعلام تركية إن مطرب وصل اسطنبول على متن الطائرة نفسها مع الطبيجي ونزل في الفندق نفسه المسمى "موفنبيك"، ولكنه غادر اسطنبول في طائرة خاصة أخرى مساء ذلك اليوم.

3- عبد العزيز محمد الهوساوي: 31 عاما

نسبت صحيفة نيويورك تايمز لمن وصفته بـ "المحترف" الفرنسي الذي عمل مع العائلة السعودية المالكة قوله إنه تعرف على الهوساوي وهو عضو في الفريق الأمني الذي يرافق ولي العهد السعودي في أسفاره.

وفي تطبيق MenoM3ay تم ربط الاسم برقم عضو في الحرس الملكي.

وقد توجه الهوساوي إلى اسطنبول في رحلة تجارية يوم 2 أكتوبر ونزل في فندق Wyndham Grand Istanbul Levant الذي يبعد نحو كيلو متر واحد جنوب القنصلية السعودية.

وغادر في اليوم نفسه على متن طائرة خاصة رفقة الطبيجي.

4- ثائر غالب الحربي: 39 عاما

في أكتوبر من العام الماضي حصل شخص بالاسم نفسه على ترقية داخل الحرس الملكي لرتبة الملازم لشجاعته في الدفاع عن قصر ولي العهد في جدة عندما أطلق رجل النار على الحرس الملكي فأردى اثنين قتلى وأصاب ثلاثة آخرين بجروح قبل أن يلقى بدوره حتفه قتيلا.

وكان الحربي قد وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة ونزل في فندق موفنبيك وغادر أيضا على متن طائرة خاصة في نفس اليوم.

5- محمد سعد الزهراني: 30 عاما

كشف تطبيق MenoM3ay أن رجلا يحمل الاسم نفسه يعمل في الحرس الملكي، كما التقطت صورة له وهو يقف بجوار محمد بن سلمان عام 2007 وذلك حسبما يؤكد الناشط إياد البغدادي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الزهراني وصل إلى اسطنبول على متن رحلة تجارية ونزل في فندق Wyndham Grand وغادر اسطنبول على متن طائرة خاصة.

ولكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن الرجل الذي رد على رقم الهاتف في تطبيق MenoM3ay نفى وجوده في تركيا لدى اختفاء خاشقجي.

6- خالد عائض العتيبي: 30 عاما

ربط تطبيق MenoM3ay بين الاسم ورقم رجل يعمل في الحرس الملكي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن جواز سفر يحمل الاسم نفسه دخل صاحبه الولايات المتحدة 3 مرات بالتزامن مع زيارات أمراء سعوديين.

توجه إلى اسطنبول على متن رحلة تجارية ونزل في فندق Wyndham Grand وغادر اسطنبول على متن رحلة تجارية أيضا مساء اليوم نفسه.

7- نايف حسن العريفي: 32 عاما

قال قتيبي الادلبي، وهو رجل أعمال سوري ولد في السعودية ومن معارف خاشقجي ويعيش في واشنطن، إن هناك حسابا في فيسبوك يحمل الاسم نفسه ويعود لرجل يعمل في القوات السعودية الخاصة ويحوي الحساب صورا.

كما ربط تطبيق MenoM3ay الاسم بموظف في مكتب ولي العهد وصل إلى اسطنبول على متن رحلة تجارية ظهر 2 أكتوبر وغادر في المساء على متن طائرة خاصة.

8- مصطفى محمد المدني: 57 عاما

ربط تطبيق MenoM3ay بين الاسم وشخص يعمل في الاستخبارات السعودية.

وصل اسطنبول على متن طائرة خاصة يوم 2 أكتوبر الجاري ونزل في فندق موفنبيك وغادر على متن رحلة تجارية في اليوم التالي.

9- مشعل سعد البستاني: 31 عاما

يقول إدلبي إنه يوجد حساب على فيسبوك لرجل بالاسم نفسه يعمل ملازما في القوات الجوية السعودية.

وأضاف أن تطبيق MenoM3ay يقول إن الرجل يعمل بالحرس الملكي.

وقد توجه إلى اسطنبول على متن رحلة تجارية في الثاني من أكتوبر، وحل في فندق Wyndham Grand وغادر على متن طائرة خاصة.

وفي 18 من الشهر ذاته، ذكرت صحيفة يني شفق الموالية للحكومة التركية أن هناك مزاعم بمصرع البستاني في حادث سيارة في الرياض، ولكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

10-وليد عبد الله الشهري: 38 عاما

وفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد قام ولي العهد بترقية رجل يدعى وليد عبد الله الشهري يخدم في سلاح الجو السعودي لقائد سرب العام الماضي.

وقد توجه الشهري إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة ونزل في فندق "موفنبيك" وغادر على متن طائرة خاصة.

11-منصور عثمان أبا حسين: 46 عاما

قال قتيبي ادلبي إن تطبيق MenoM3ay يكشف أن رجلا بالاسم نفسه يعمل في الاستخبارات السعودية.

كما يحمل رتبة عقيد في الدفاع المدني وذلك بحسب مقالة منشورة في صحيفة محلية.

وقد وصل أبا حسين إلى اسطنبول على متن رحلة تجارية ونزل في فندق Wyndham Grand وغادر في طائرة خاصة.

12-فهد شبيب البلوي: 33 عاما

يوجد شخص مسجل بهذا الاسم في تطبيق MenoM3ay كعضو في الحرس الملكي، وقد وصل البلوي على متن طائرة خاصة ونزل في فندق "موفنبيك" وغادر في طائرة خاصة.

13-بدر لافي العتيبي: 45 عاما

يوجد شخص بهذا الاسم مسجل في تطبيق MenoM3ay كرائد في الاستخبارات السعودية وذلك بحسب إدلبي.

وقد توجه العتيبي إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة ونزل في فندق "موفنبيك" أيضا وغادر في طائرة خاصة كذلك.

14-سيف سعد القحطاني: 45 عاما

هناك شخص مسجل بهذا الاسم في تطبيق MenoM3ay يعمل في حرس ولي العهد حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست.

وقد وصل إلى اسطنبول يوم 2 أكتوبر على متن طائرة خاصة ونزل في فندق "موفنبيك" وغادر على متن رحلة تجارية في اليوم التالي.

15-تركي مشرف الشهري: 36 عاما

وصل اسطنبول على متن طائرة خاصة ونزل في موفنبيك وغادر على متن طائرة خاصة.