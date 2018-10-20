مقتل 22 مسلحا خلال عمليات عسكرية واشتباكات بأفغانستان

ميدان وردك، أفغانستان (د ب أ)

قتل 22 مسلحا خلال عمليات عسكرية واشتباكات في أنحاء مختلفة من أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم السبت

فقد قتل حاكم ظل تابع لحركة طالبان بإقليم ميدان وردك، خلال عمليات عسكرية لقوات الدفاع الوطني والامن الافغانية في البلاد، طبقا لما ذكره الجيش الافغاني جنوب شرق البلاد.

وذكر بيان صادر عن فيلق الرعد رقم 203 التابع للجيش الافغاني ان حاكم الظل التابع لطالبان عن إقليم ميدان وردك قتل هو ورفاقه الثلاثة بمنطقة "شاك".

وأضاف البيان أن القوات الافغانية استهدفت ب نيران المدفعية مخابيء طالبان في بلدة باكساري بمنطقة شاك، مما أسفر عن مقتل أربعة من طالبان من بينهم حاكم الظل للحركة.

وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق الرعد 203 أن 12 مسلحا على الاقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، خلال عمليات "سلطان" بمنطقة باكاوال الواقعة على ضواحي مدينة غزني، عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وقتل مسلح آخر خلال اشتباك منفصل بمنطقة وارمام بإقليم باكتيكا، طبقا لما ذكره فيلق الرعد 203.

وقتلت القوات الافغانية أيضا خمسة مسلحين خلال اشتباك منفصل بمنطقة خوشي بإقليم لوجار ومنطقة نادر شاه كوت بإقليم خوست، حسب فيلق الرعد 203 .