فلسطين تؤكد :"السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ"

رام الله - (د ب أ):

أكدت فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم السبت:"أشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، لتأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون".

وكان العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، قد أعفى مسؤولين بارزين بينهم سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي وأحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، بعد إعلان المملكة، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم يتم الإعلان عن سبب الإعفاء إلا أنه يأتي بالتزامن مع إعلان الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وأعفى العاهل السعودي ثلاثة ضباط كبار بالاستخبارات السعودية هم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

ولم تعلن السلطات السعودية مكان جثمان خاشقجي الذي اختفي عقب دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري.