وزير الإعلام السعودي: التحقيقات في وفاة خاشقجي تؤكّد عدالة المملكة

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، إن تحقيق السلطات السعودية في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يؤكّد مبادئ العدالة وسيادة القانون التي تقوم عليها المملكة.

وكتب العواد في تغريدة عبر تويتر، السبت: "لقد قامت المملكة على العدالة وسيادة القانون منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله وصولا للعهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله".

وتابع: "ويأتي بيان معالي النائب العام للتحقيق في وفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله تأكيداً لهذه المبادئ الراسخة".

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول، حسبما أفاد بيان النائب العام السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن النائب العام السعودي قوله إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.