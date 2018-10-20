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    سانا السورية: غارة للتحالف الدولي تقتل 62 مدنيا في دير الزور

    12:02 م السبت 20 أكتوبر 2018
    سانا السورية: غارة للتحالف الدولي تقتل 62 مدنيا في دير الزور

    أرشيفية

    القاهرة (مصراوي)

    قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) السبت إن غارة شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على محافظة دير الزور قتلت أكثر من 60 مدينا.

    ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن "62 مدنيا استشهدوا وجرح العشرات جراء عدوان لطيران “التحالف الأمريكي” على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي."

    ويشن التحالف غارات جوية على مناطق في سوريا يقول إن بها متطرفين تابعين لتنظيمي داعش والقاعدة.

    التحالف الدولي الولايات المتحدة دير الزور التحالف الأمريكي

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