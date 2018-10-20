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    الحكومة الاسترالية تخسر الأغلبية في انتخابات فرعية

    11:48 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    الحكومة الاسترالية تخسر الأغلبية في انتخابات فرعية

    رئيس الحكومة الاسترالية مالكولم تورنبول

    سيدني (د ب أ)

    خسرت الحكومة الأسترالية الأغلبية، التي تتمتع بها بفارق مقعد واحد في رد فعل عنيف من جانب الناخبين في انتخابات فرعية بشأن مقعد دائرة وينتوورث الذي كان يشغله رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول.

    وغضب الكثير من الناخبين في دائرة "وينتوورث" الانتخابية الغنية في سيدني بسبب الاطاحة بعضوهم المحبوب السابق عن دائرة وينتوورث في البرلمان، تيرنبول، من منصب رئيس الوزراء في انقلاب داخل الحزب الليبرالي في أغسطس الماضي.

    وسرعان ما غادر تيرنبول على الفور الساحة السياسية، مما أجبر على إجراء انتخابات فرعية بسبب شغور المقعد.

    وصوت الناخبون في دائرة وينتورث لصالح كيرين فيلبس، المستقلة والناشطة الداعمة لزواج المثليين والرئيس السابق للجمعية الطبية الأسترالية .

    ويعني فقد المقعد الذي يعطي الحكومة اغلبية أن رئيس الوزراء سكوت موريسون سوف يقود حكومة أقلية، مدعوما من رئيس مجلس النواب والمستقلين حتى آيار/مايو.

    وهذه هي المرة الأولى التي لا يحتفظ فيها المحافظون بمقعد دائرة وينتوورث الواقعة بجانب الميناء منذ الاتحاد الفيدرالي في عام 1901.

    الحكومة الأسترالية مالكولم تيرنبول سيدني

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