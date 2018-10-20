مسيرات في لندن لاستفتاء ثان حول البريكست

لندن (د ب أ)

يأمل منظمو مسيرات من المقرر تنظيمها في مختلف أنحاء لندن ، اليوم السبت، في أن يشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص، وينضمون إلى مشرعين من جميع الاطياف السياسية المختلفة ، في الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتحظى مسيرة " التصويت الشعبي" بدعم صحيفة "اندبندنت"، حيث وقع حوالي 900 ألف شخص على طلبها على الانترنت لإجراء استفتاء ثان.

وحذرت المجموعة من "أزمة وشيكة"، عندما يضطر المشرعون للتصويت بشأن أي اتفاق، يتم التوصل إليه مع الاتحاد الاوروبي من جانب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأضافت المجموعة أن المشرعين يجب أن يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كانوا سيجعلون دولتهم أكثر فقرا ،وما إذا كانوا سيضرون بخدماتهم العامة الحيوية ،وما إذا كانوا سيدمرون فرص الحياة للشباب أو إعطاء تصويت شعبي حول أي اتفاق لخروج بريطانيا من التكتل.

واستبعدت ماي مرة أخرى إجراء استفتاء ثان في البرلمان هذا الاسبوع، مذكرة نقادها المؤيدين للاتحاد الاوروبي بأن "4ر17 مليون شخص صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وكانت أغلبية بنسبة 52 بالمئة قد صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016، وبلغت نسبة الاقبال 72 بالمئة من 5ر46 مليون ناخب يحق لهم التصويت.