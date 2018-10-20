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    الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم الأربعاء المقبل

    09:56 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم الأربعاء المقبل

    الجسر البحري الصيني

    بكين – (أ ش أ):

    أعلنت الصين اليوم السبت، افتتاح أطول جسر بحري في العالم والذي يربط بين "هونغ كونج-تشوهاي-ماكاو"، أمام حركة المرور يوم الأربعاء المقبل.

    وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر سيمتد لمسافة 55 كيلومترا، ويقع في مياه "لينغدينغيانغ" بمصب نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد، وبدأ تشييده في 15 ديسمبر من عام 2009.

    وسيقلص الجسر وقت السفر بين "هونغ كونج" و"تشوهاي" من ثلاث ساعات إلى 30 دقيقة فقط، فضلا عن إسهامه في تعزيز التكامل بين مدن دلتا نهر اللؤلؤ.

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    الصين جسر بحري هونغ كونج نهر اللؤلؤ

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