شركات ألمانيا تدعو إلى "حوار صريح" مع تركيا حول التوترات السياسية

برلين/أنقرة (د ب أ)

دعت شركات ألمانية إلى حوار "بصراحة" مع تركيا حول التوترات السياسية، وذلك قبيل زيارة وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لتركيا نهاية الأسبوع،.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية مارتن فانسليبن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن زيارة وزير الاقتصاد برفقة وفد من ممثلي الشركات لتركيا يومي الخميس والجمعة المقبلين مناسبة جيدة للإبقاء على الحوار في القضايا الحساسة، وأضاف: "إنها فرصة للتحدث عن التحديات الراهنة بصراحة... يتعين استعادة الثقة بقوة في القضايا المتعلقة بالضمان القانوني وحماية المستثمرين واستقلال البنك المركزي التركي".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادين الألماني والتركي متشابكان بقوة، إلا أن الصادرات الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أغسطس الماضي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا حاليا على خلفية أزمة الليرة وارتفاع معدل التضخم هناك، بالاضافة إلى اللوائح المثيرة للجدل التي تطبقها الحكومة التركية، مثل الإلزام بتحويل 80% على الأقل من إيرادات الصادرات إلى الليرة، وفرض عقوبات على المرابين.

كما أشار فانسليبن أشار إلى تدخلات سياسية في آليات السوق التركية.

وأعرب عدد كبير من الخبراء عن قلقهم إزاء انتهاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة صدامية مع البنك المركزي ورفضه زيادة الفوائد.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، يوجد حاليا أكثر من 6500 شركة ألمانية في تركيا، يعمل بها نحو 120 ألف شخص.

وتعتبر ألمانيا شريكا تجاريا مهما لتركيا، حيث بلغت قيمة واردات تركيا من البضائع الالمانية العام الماضي 21 مليار يورو.