أعضاء بالكونجرس يطالبون بتحقيق أمريكي في مقتل خاشقجي

واشنطن (د ب أ)

دعا مشرعون أمريكيون، ديمقراطيون وجمهوريون، واشنطن إلى إجراء تحقيق خاص بها في وفاة جمال خاشقجي، حيث قال عضو مجلس الشيوخ بوب كوركر "لا ينبغي لنا أن نفترض أن الرواية الأخيرة في السعودية تستند إلى أساس".

وكتبت السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن الرواية السعودية "تستمر في التغير مع كل يوم يمر"، مشيراً إلى التفسير الذي قدمته الرياض عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الوفاة حدثت في أعقاب "اشتباك بالأيدي".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية: "يمكنهم إجراء تحقيقاتهم الخاصة، لكن يتعين على الإدارة الأمريكية أن تجري تحقيقها الخاص وتحدد الجهة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بشكل مستقل وذي مصداقية بمقتضى قانون ماجنتسكي وفقا لما يتطلبه القانون".

ويمكن لقانون جلوبال ماجنتسكي، الذي سمي على اسم ناشط روسي مناهض للفساد، أن يفرض عقوبات ضد السعوديين المتورطين في مقتل الصحفي المعارض.

ويسمح التشريع الأمريكي للإدارة بفرض قيود على الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وكان السيناتور الديمقراطي روبرت مينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد دعا في وقت سابق إلى تطبيق قانون جلوبال ماجنتسكي.

وكتب مينديز في تغريدة أن "قانون ماجنتسكي لا توجد به استثناءات للحوادث، حتى وإن مات خاشقجي بسبب مشاجرة، هذا ليس مبرراً لقتله.. هذا بعيد جداً عن النهاية وعلينا الحفاظ على الضغط الدولي".

ودعا عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي السيناتور كريس كونز إلى تقديم إحاطة سرية حول الموضوع.

وكتب كونز في تغريدة "استنادا إلى وقائع هذه القضية، قد نحتاج إلى إعادة تقييم علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة المخطط لها، ودعمنا المستمر للحرب في اليمن، والجوانب الأخرى لشراكتنا مع المملكة".

ودعا عضو الكونجرس الجمهوري مايك كوفمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استدعاء سفير واشنطن في المملكة العربية السعودية على الفور.

وقال العسكري المخضرم من ولاية كولورادو "لم أقاتل لنجد أنفسنا ننظر في الاتجاه الآخر".

وأعاد السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي نشر تغريدة كوفمان.

وكتب بول "لا يسعني إلا أن اتفق تماما مع هذا الرأي. يجب أن نوقف كل المبيعات العسكرية والمساعدات والتعاون فورا. يجب ان يكون هناك ثمن باهظ لهذه التصرفات من جانب السعودية."

وفي وقت سابق، بدا أن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري السيناتور لينزي جراهام يشكك في تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موت خاشقجي.

وكتب جراهام في التغريدة "أولاً قيل لنا أن خاشقجي من المفترض أنه غادر القنصلية وكان هناك إنكار شامل لأي تورط سعودي. الآن اندلع شجار وأنه قتل في القنصلية، وكل ذلك دون علم ولي العهد".

وفي ولاية أريزونا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين مساء الجمعة إن الإعلان السعودي عن وفاة خاشقجي واعتقال المشتبه بهم "خطوة أولى كبيرة"، لكنه أشار إلى أنه لا يزال لديه بعض الأسئلة ويتطلع إلى التحدث مع ولي العهد السعودي.

وقال ترامب إن المراجعة الداخلية للولايات المتحدة مستمرة، وتوقع أن يأتي "تقرير كامل" من الرياض.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية سوف يكلف الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات علاوة على فقدان مئات الآلاف من فرص العمل.