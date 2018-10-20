المرصد السوري: داعش يفرج عن 6 مختطفين في السويداء

لندن- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش الإرهابي، أفرج عن 6 من الرهائن الـ27 الذين اختطفهم في محافظة السويداء بجنوب سوريا، مقابل إفراج النظام السوري عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن ودفع فدية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية " - إنه جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين ومختطفات من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي"، هم سيدتان وأربعة أطفال، في "أولى خطوات تنفيذ كامل صفقة" تم التوصل إليها مع النظام تقضي بتسليم "أكثر من 60 معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن"، إضافة إلى حصوله على مبلغ 27 مليون دولار.

وأضاف المرصد، أنه جرى تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تسليم معتقلات لدى النظام للتنظيم، كبادرة حسن نية من الطرفين، ومن المرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، أن تجري عملية الإفراج عن كافة مختطفي ومختطفات السويداء، مقابل تسليم المبلغ المتفق عليه وتسليم المعتقلات.

وكان تنظيم داعش اختطف الرهائن خلال هجمات الأربعاء الدامي على السويداء وريفها في 25 من شهر يوليو الماضي، وأوقع أكثر من 250 قتيلا في المنطقة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع السوري، منذ اندلاعه في العام 2011.​