العديد من مراكز الاقتراع في أفغانستان مغلقة رغم مشاركة الناخبين

كابول- (د ب أ)

لم تفتح العديد من مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء أفغانستان حتى الآن رغم إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، حسبما ذكرت وسائل اعلام اليوم السبت.

ولم تفتح مراكز الاقتراع في إقليمين على الأقل وهما كابول وكونار شرقي أفغانستان، مع اصطفاف الناخبين في الخارج انتظارا للادلاء بأصواتهم.

وكتب بلال سرواري، وهو مرشح برلماني في كونار، على موقع تويتر إن مراكز الاقتراع لم تفتح بعد في خاس كونار.

وكتب الناشط في مجال حقوق الإنسان اعجاز ماليك زاده على تويتر أن مراكز الاقتراع في أجزاء مختلفة من العاصمة، فضلا عن إقليمها، لم تفتح بعد ساعة تقريبا من موعد الافتتاح المقرر.

ووقع الارتباك في الوقت الذي أدلى فيه الرئيس الأفغاني أشرف غاني، بصوته في مركز اقتراع في العاصمة، وأعقبه مسؤولون كبار آخرون.

وأشاد الرئيس غاني بقوات الأمن في بلاده، قائلا إن المواد الانتخابية وصلت إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الوقت المحدد.

ويحق لحوالي 8ر8 مليون ناخب أفغاني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، وفقاً لإحصائيات من لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان .

ومع ذلك، فقد تم التشكيك في عدد الناخبين المسجلين من قبل خبراء الانتخابات والمراقبين والأحزاب السياسية.

وأعلنت الحكومة الافغانية أمس الجمعة عن تأجيل التصويت فى إقليم قندهار جنوب البلاد لمدة اسبوع بعد الهجوم الكبير الذى أدى إلى مقتل قائد الشرطة بالإقليم ورئيس جهاز الاستخبارات يوم الخميس.

ووفقا للجنة الانتخابات، هناك 173 مركز اقتراع في قندهار.

كما سيبقى الناخبون في إقليم غزني جنوب شرق البلاد في منازلهم، حيث لن تجري الانتخابات هناك بسبب نزاع محلي حول تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال محمد يوسف راشد رئيس منتدى انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة إن ورق الطباعة الضروري لم يصل إلى مراكز الاقتراع في خمسة أقاليم مما أثار تساؤلات حول استخدام الأجهزة البيومترية التي تم شراؤها في الانتخابات.

وتعهدت حركة طالبان أمس الجمعة بإغلاق جميع الطرق "الرئيسية والفرعية" قبل الانتخابات البرلمانية التي تأجلت كثيرا، وحذرت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وفي بيان أصدرته اللجنة العسكرية للمسلحين، وصفت طالبان الانتخابات بأنها "دراما مضللة" قام بها "الغزاة"، وقالت إن المشاركة في العملية ستعني "تقديم العون للغزاة ومساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم".