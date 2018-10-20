أول تعليق لمستشار الديوان الملكي سعود القحطاني عقب إقالته

كتب – محمد عطايا:

عبر سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، عن اعتزازه وعرفانه بخدمة السعودية، متقدمًا بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا صباح اليوم السبت، بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، وعددًا من القيادات في جهاز الاستخبارات ببلاده، على خلفية وفاة جمال خاشقجي.

وكتب سعود القحطاني: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية"، مضيفًا: "سأظل خادمًا وفيًا لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى".

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.