الأمم المتحدة تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن وفاة "خاشقجي"

القاهرة - مصراوي:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه البالغ إزاء تأكيد مصرع الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وقدم الأمين العام تعازيه لأسرة السيد خاشقجي وأصدقائه.

وفي بيان صحفي منسوب إلى المتحدث باسمه، أكد جوتيريش على الحاجة لإجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف حول ملابسات مصرع السيد خاشقجي، وضمان المحاسبة الكاملة للمسؤولين عن ذلك.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.