سي إن إن: بومبيو أطلع ترامب وبولتون على تفاصيل حديثه مع "بن سلمان" بشأن "وفاة" خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرى اتصالًا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأخير على البيان الذي أعلنت فيه المملكة "موت" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت الشبكة، بحسب مصادر لها، أن بومبيو أطلع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، على التفاصيل التي حصل عليها من ولي العهد السعودي.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.