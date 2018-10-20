بعد إعفاءه من منصبه بالديوان الملكي السعودي.. من هو سعود القحطاني؟

القاهرة - مصراوي:

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، بإعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، من منصبه.

ونذكر في التقرير التالي أبرز المعلومات عن سعود القحطاني:

- ولد في الرياض عام 7 يونيو عام 1978.

دراسته:

حصل على الثانوية العامة من معهد العاصمة بتقدير ممتاز، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود، وماجستير من جامعة نايف العربية تخصص عدالة جنائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

حصل على دورة تأهيل الضباط الجامعيين في القوات الجوية بتقدير ممتاز.

مناصبه:

محاضر قانون في كُلية الملك فيصل الجوية، وكُلف بالعمل مُديرا لشؤون الأفراد ثم شؤون الضباط بالكلية.

أصبح مستشارًا قانونيًا في سكرتارية ولي العهد 2003، ومُديرًا لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد 2004، ونائبًا لمُدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي عام 2005.

مستشار بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي، ومُدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي، مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المُكلف بها.

تولى منصب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين، مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام الموكله لهُ.