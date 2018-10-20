أول تعليق من البيت الأبيض على وفاة خاشقجي

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعترف بالبيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بأن التحقيق الذي تجريه في وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي يتقدم، وأنها اتخذت إجراءات ضد المشتبه بهم التي حددتهم حتى الآن.

وأضاف بيان البيت الأبيض، تعقيبًا على وفاة خاشقجي، سنواصل متابعة التحقيقات الدولية عن كثب في هذا الحادث المأساوي، وسندعو لتحقيق العدالة اللحظية والشفافة، ووفقا لجميع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه من المحزن سماع تأكيد وفاة خاشقجي، ونحن نقدم أعمق تعازينا لأسرته وخطيبته وأصدقائه.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.