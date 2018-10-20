بعد إعلان وفاته.. نشطاء تويتر يتساءلون: أين جثة خاشقجي؟

كتب - هشام عبد الخالق:

تساءل عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن مكان جثة جمال خاشقجي، بعد إعلان السلطات السعودية وفاة الكاتب الصحفي البارز صباح السبت.

وكتب أحد المغردين، طالما تم الاعتراف بوفاته، أين جثة جمال خاشقجي؟

وكتب مغرد آخر، السؤال الآن أين جثة جمال خاشقجي؟

وكتب الصحفي المغربي عبدالصمد ناصر: الآن وبعد الاعتراف، أين جثة #جمال_خاشقجي رحمه الله؟

وتساءل حساب تحت اسم "عدنان": "بعد الإعلان عن وفاته وليس مقتله، كيف سيكون سيناريو العثور على جثة خاشقجي؟".

وأضاف حساب آخر، "إذا كان خاشقجي مات بسبب شجار دار بينهم بالايدي.. ما دخل إعفاءات طالت عسيري والقحطاني.. وأين جثة خاشقجي؟".

وذكر حساب سعودي "اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي.. لم تنته القضية.. أين جثة خاشقجي..هل تم تقطيعها فعلا.. السعودية تمتلك الجواب".

وكانت تركيا وسعت دائرة البحث عن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الخميس، حيث بدأت الشرطة بتفتيش غابة على مشارف إسطنبول في إطار التحقيق، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية -الجمعة-.

وأشارت صحيفة "جمهورييت" وشبكة "أن تي في" التركيتان أن أعمال تفتيش غابة بلجراد في الجانب الأوروبي من إسطنبول بدأت الخميس. وتبعد الغابة الشاسعة والنائية 15 كيلو مترًا تقريبًا عن مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وصارت المنطقة هدفًا للمحققين بعدما ركزت الشرطة على سيارات غادرت مبنى القنصلية في نفس يوم اختفاء خاشقجي كما أفادت شبكة "أن تي في". ويشتبه في أن إحدى السيارات توجهت الى الغابة.

يُذكر أنه سبق أن قامت الشرطة التركية بعمليتي تفتيش للقنصلية وأخرى استمرت تسع ساعات لمنزل القنصل هذا الأسبوع.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها، قبل أن تُعلن -السبت- وفاته داخل القنصلية.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.