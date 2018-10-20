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    النائب العام السعودي يعلن تفاصيل وفاة "خاشقجي" داخل القنصلية

    12:15 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    النائب العام السعودي يعلن تفاصيل وفاة "خاشقجي" داخل القنصلية

    جمال خاشقجي

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن النائب العام السعودي، السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

    وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

    وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.

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