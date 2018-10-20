حول العالم في صور: مسيرات العودة تشتعل.. وإنقاذ مهاجرين في إسبانيا

القاهرة - مصراوي:

التقطت عدسات المصورين حول العالم عددًا من اللقطات الهامة، التي كان أبرزها مسيرات العودة في فلسطين، وتوقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي جديد.