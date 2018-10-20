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    حول العالم في صور: مسيرات العودة تشتعل.. وإنقاذ مهاجرين في إسبانيا

    01:30 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    حول العالم في صور: مسيرات العودة تشتعل.. وإنقاذ مهاجرين في إسبانيا

    القاهرة - مصراوي:

    التقطت عدسات المصورين حول العالم عددًا من اللقطات الهامة، التي كان أبرزها مسيرات العودة في فلسطين، وتوقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي جديد.

    مسيرات العودة تظاهرات غزة انقاذ مهاجرين اسبانيا دونالد ترامب حركة حماس

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