حول العالم في صور: مسيرات العودة تشتعل.. وإنقاذ مهاجرين في إسبانيا
القاهرة - مصراوي:
التقطت عدسات المصورين حول العالم عددًا من اللقطات الهامة، التي كان أبرزها مسيرات العودة في فلسطين، وتوقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي جديد.
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