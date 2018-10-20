أبرز التصريحات في 24 ساعة: ستتضح الأمور حول خاشقجي بحلول الإثنين.. والعقوبات ضد السعودية ممكنة

كتب – مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشرك الكونجرس في تحديد كيفية التصرف تجاه الوفاة المحتملة للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيكون هناك مجموعة واسعة من ردود فعل الولايات المتحدة، إذا كانت السعودية مذنبة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.