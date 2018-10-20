  • عاجل:النائب العام السعودي يعلن وفاة خاشقجي رسميًا.. تعرف على التفاصيل

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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: ستتضح الأمور حول خاشقجي بحلول الإثنين.. والعقوبات ضد السعودية ممكنة

    01:00 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: ستتضح الأمور حول خاشقجي بحلول الإثنين.. والعقوبات ضد السعودية ممكنة

    كتب – مصراوي:
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشرك الكونجرس في تحديد كيفية التصرف تجاه الوفاة المحتملة للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيكون هناك مجموعة واسعة من ردود فعل الولايات المتحدة، إذا كانت السعودية مذنبة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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