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    حول العالم في 24 ساعة: مصري مقتول في أمريكا.. ومكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنه

    12:30 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: مصري مقتول في أمريكا.. ومكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنه

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اتهام واشنطن لمواطنة روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية 2018، وإصابة 130 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة، والعثور على جثة مصري بأمريكا في ظروف غامضة.

    واشنطن روسيا الانتخابات الأمريكية الاحتلال الاسرائيلي تظاهرات غزة مقتل مواطن مصري بول مانافورت

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