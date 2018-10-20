حول العالم في 24 ساعة: مصري مقتول في أمريكا.. ومكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنه

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اتهام واشنطن لمواطنة روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية 2018، وإصابة 130 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة، والعثور على جثة مصري بأمريكا في ظروف غامضة.