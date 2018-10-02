المالكي يهنئ عادل عبد المهدي بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

بغداد (أ ش أ)

هنأ نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، عادل عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن أمله أن يكون العراق على موعد سريع لتأليف حكومة قادرة على تقديم الخدمات.

وقال المالكي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الليلة - "أتقدم بالتهنئة والتبريك لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمناسبة تكليفكم تشكيل الحكومة الجديدة".

وأعرب عن أمله في تحقيق النجاح ومواصلة العمل بعملية بناء مؤسسات الدولة وتلبية طموح أبناء الشعب العراقي، قائلاً : "كلنا أمل في أن يستمر التفاؤل، ويكون عنوان المرحلة، ونكون على موعد سريع لتأليف حكومة قادرة على تقديم الخدمات والإعمار".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.