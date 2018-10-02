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    الخارجية الأمريكية: بومبيو سيلتقي زعيم كوريا الشمالية الأحد المقبل

    11:08 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    الخارجية الأمريكية: بومبيو سيلتقي زعيم كوريا الشمالية الأحد المقبل

    مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها مايك بومبيو، سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الأحد المقبل.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - "إن بومبيو سيزور أيضا اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

    يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرات فيه مؤشرات جديدة في المباحثات بين واشنطن وبيونج يانج، إذ قدمت كوريا الشمالية تصورا جديدا بشأن نزع السلاح النووي، وإعلان نهاية الحرب بشكل رسمي مع الجنوب.

    وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن بيونج يانج لن تأمل في الإعلان عن نهاية الحرب إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد ذلك، مضيفة أنه لا ينبغي أن تستخدم هذه القضية "كورقة مساومة" في محادثات نزع السلاح النووي .

    ودعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة إلى المشاركة بنشاط في المحادثات الخاصة بإعلان انتهاء الحرب الكورية، التي توقفت عام 1953 بهدنة، وليس معاهدة سلام.

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    وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كوريا الشمالية كيم جونج أون هيذر نويرت

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