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    وزير الخارجية يعقد غدا مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي

    10:13 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    وزير الخارجية يعقد غدا مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة (أ ش أ)

    يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأربعاء، مباحثات مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

    ويتناول اللقاء- الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية العراقية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب التطورات في العراق، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

    وكان البرلمان العراقي قد انتخب الشهر المنصرم محمد الحلبوسي رئيسا جديدا له، وذلك بأغلبية 167 صوتا.

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    سامح شكري محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي وزارة الخارجية

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