وزير الخارجية يعقد غدا مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي

القاهرة (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأربعاء، مباحثات مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويتناول اللقاء- الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية العراقية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب التطورات في العراق، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب الشهر المنصرم محمد الحلبوسي رئيسا جديدا له، وذلك بأغلبية 167 صوتا.