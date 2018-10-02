الرئيس العراقي الجديد: سأكون رئيسًا لكل العراقيين وليس لفئة أو جهة معينة
09:41 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
بغداد (أ ش أ)
أكد الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، أنه سيكون رئيسًا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة.
وقال صالح - في أول تصريحاته عقب أداء اليمن الدستوري كرئيس للعراق اليوم الثلاثاء - "سأعمل على وحدة العراق والعراقيين".
وقد أدى الرئيس العراقي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الاتحادية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من أعضاء البرلمان.
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