الرئيس العراقي الجديد: سأكون رئيسًا لكل العراقيين وليس لفئة أو جهة معينة

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، أنه سيكون رئيسًا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة.

وقال صالح - في أول تصريحاته عقب أداء اليمن الدستوري كرئيس للعراق اليوم الثلاثاء - "سأعمل على وحدة العراق والعراقيين".

وقد أدى الرئيس العراقي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الاتحادية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من أعضاء البرلمان.