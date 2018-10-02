أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها جراء هجوم تعرضت له جنوبي اليمن

صنعاء (د ب أ)

أدانت منظمة أطباء بلا حدود بشدة، اليوم الثلاثاء، هجومًا مسلحًا تعرض له سكنها في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها علقت جميع أنشطتها جراء هذا الهجوم.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات ستحرم الآلاف من اليمنيين الرعاية الصحية والتي هم بأشد الحاجة إليها.

ودعت المنظمة جميع الأطراف المتنازعة والجماعات المسلحة والأفراد في اليمن إلى احترام وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء غادر فريق منظمة أطباء بلا حدود العامل في مستشفى النصر بمدينة الضالع مقر عمله هناك، بعد تعرض طاقمهم للاعتداء من قبل مسلحين مجهولين مساء امس الاثنين.

سبق وأن اعتدى مسلحون مجهولون على طاقم المنظمة في محافظة الضالع لأكثر من مرة، إلا أنه عاد للعمل بعد ضمانات قدمها المجلس المحلي بحماية طاقم المنظمة.