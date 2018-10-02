من هو رئيس العراق الجديد؟

كتب - هشام عبد الخالق:

فاز الدكتور برهم أحمد صالح، القيادي بالبارز بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء برئاسة العراق.

وصوت البرلمان العراقي على منصب الرئيس، الذي شهد منافسة بين برهم ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي.

يعد صالح الرئيس الرابع للعراق بعد الغزو الأمريكي لها وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، حيث تولى غازي مشعل عجيل الياور منصب الرئيس الانتقالي في الفترة من 28 يونيو 2004 حتى 7 أبريل 2005 عندما انتخب جلال طلباني رئيسًا وظل في منصبه حتى 24 يوليو 2014.

بعد ذلك اُنتخب فؤاد معصوم رئيسًا للعراق في الفترة من 24 يوليو 2014 حتى 2 أكتوبر 2018.

والرئيس العراقي الجديد من مواليد مدينة السليمانية في كردستان العراق سنة 1960، وانضم نهاية العام 1976 الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني.

اعتقل صالح عام 1979 من قبل نظام الرئيس العراقي أحمد حسن البكر البعثي مرتين، بتهمة الانخراط في صفوف الحركة الوطنية الكردية، وأمضى 43 يومًا في السجون العراقية وتلقى أنواعًا من التعذيب.

منذ بداية الثمانينيات أصبح صالح عضوًا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولًا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

عكف على إتمام دراسته الجامعية، وحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات عام 1983 من جامعة كارديف في بريطانيا، وشهادة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الكمبيوتر في مجال الهندسة عام 1987 من جامعة ليفربول في بريطانيا.

في بداية التسعينيات وبالتحديد عام 1992، انتخب عضوًا في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في أول مؤتمر علني للحزب أوائل عام 1992، وكُلف بمهمة إدارة مكتب علاقات الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

تولى منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق للفترة من يناير 2001 وحتى منتصف 2004 بتكليف من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبذل خلال فترة رئاسته للحكومة جهودًا كبيرة في تحسين الوضع المعاشي لمواطني الإقليم وتحسين الخدمات وأرسى دعائم مشاريع تنموية طموحة نالت رضى واستحسان الجماهير الكردستانية.

بعد سقوط النظام البعثي أصبح نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004، ووزيرًا للتخطيط في الحكومة الانتقالية في عام 2005، ونائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة (حكومة نوري المالكي) وتولى الملف الاقتصادي كرئيس للجنة الاقتصادية.

ورشح من قبل القيادة الكردستانية رئيسا للقائمة الكردستانية التي حققت الفوز في الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان عام 2009 وكلف بتشكيل الحقيبة السادسة لحكومة إقليم كردستان حيث تولى منصب رئيس حكومة الإقليم منذ أكتوبر عام 2009 إلى عام 2011.

أسس الجامعة الأمريكية في العراق، ويشغل منصب رئيس مجلس أمنائها حاليًا.