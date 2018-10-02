مساعد الرئيس الروسي: موسكو تستعد لزيارة السيسي

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تجري مباحثات نشطة للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا.

وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين اليوم: "يجري حاليًا التحضير بشكل نشط ودقيق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه يمكنه تأكيد ذلك الآن".

يُذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور روسيا في شهر أكتوبر الجاري.