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    مساعد الرئيس الروسي: موسكو تستعد لزيارة السيسي

    08:54 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مساعد الرئيس الروسي: موسكو تستعد لزيارة السيسي

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    موسكو (أ.ش.أ)

    أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تجري مباحثات نشطة للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا.

    وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين اليوم: "يجري حاليًا التحضير بشكل نشط ودقيق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه يمكنه تأكيد ذلك الآن".

    يُذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور روسيا في شهر أكتوبر الجاري.

    يوري أوشاكوف موسكو السيسي روسيا

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