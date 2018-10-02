وزير الدفاع الروسي: عززنا منظومة الحرب الإلكترونية في سوريا

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده عززت منظومة الحرب الإلكترونية في سوريا وبسطت سيطرتها على المناطق، التي كانت تُنفذ منها الهجمات ضد الأراضي السورية.

وقال شويجو - خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الثلاثاء - إن موسكو انتهت من تسليم دمشق منظومة صواريخ "إس ــ 300"، حيث شملت هذه العملية 49 وحدة من المعدات العسكرية، التي تهدف إلى زيادة أمن العسكريين الروس في سوريا.

وأضاف شويجو، "طبقا لقرار الرئيس الروسي، بدأنا بتنفيذ عدد من التدابير الموجهة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية عسكريينا".

وتابع قائلا: "لقد انتهينا من توريد منظومة (إس-300)، وهذا يشمل 49 وحدة من المعدات، منها رادارات استشعار وأنظمة التعريف الرئيسية وآلات التحكم وأربعة منصات إطلاق".

وقال شويجو: "لقد بدأت أعمال التدريب العسكريين السوريين على استخدام (إس ــ 300) وستستغرق 3 أشهر".