العثور على "مادة سامة" في مرفق فحص البريد بوزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

قال روب مانيننج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) يختبر عددا من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون في واشنطن بعد العثور على "مادة مثيرة للشكوك بداخلها".

وأكد مانيننج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "هيئة حماية البنتاجون اكتشفت أمس الاثنين، مادة مثيرة للشكوك خلال فحص البريد في مرفق الفحص الذى يقع فى منطقة نائية داخل مجمع البنتاجون".

وأضاف مانيننج أن مظاريف البريد وضعت في مكان معزول وأنها لا تشكل تهديدا للموظفين.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عن مصادر البنتاجون القول إن مظاريف البريد ثبت أنها تحتوى على مادة الريسين السامة.