البرلمان العراقي: اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية

القاهرة - مصراوي:

اختار البرلمان العراقي برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) في نبأ عاجل لها.

وكان البرلمان العراقي شهد جولة اقتراع ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بين كلًا من برهم صالح وفؤاد حسين، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.

وذكرت القناة أن برهم صالح حصل على 170 صوتًا وفؤاد حسين على 89 صوتًا من أصوات النواب بالبرلمان العراقي.

وكان البرلمان العراقي، عقد اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي، لانتخاب رئيس الجمهورية.