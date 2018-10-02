وزير الدفاع الروسي: تم تسليم منظومة إس 300 إلى دمشق

موسكو (أ ش أ)

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، بإتمام تسليم منظومة إس 300 إلى الدفاع الجوي السوري.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، مشيرة إلي أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن الشهر الماضي عن سلسلة خطوات قررت موسكو اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا، بما فيها تسليم "إس-300" إلى دمشق.

يأتي ذلك فيما قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق، إن توريد منظومات "إس 300" الروسية إلى سوريا لن يؤثر على عمليات التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف شون ريان "هذا لا يغير أي شيء.. فهذه أنظمة دفاعية.. لدينا قناة اتصال روسية أمريكية خاصة بمنع وقوع صدام في سوريا.. عندما تدخل أسلحة جديدة إلى المنطقة أمر مثير للقلق، لكن لدينا عملية تمنع نشوب الصراعات".