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    المستشار النمساوي يلتقي بوتين في سان بطرسبورج

    08:02 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    المستشار النمساوي يلتقي بوتين في سان بطرسبورج

    بوتين والمستشار النمساوي

    سان بطرسبورج (د ب أ)

    أعلن الكرملين أن المستشار النمساوي زباستيان كورتس سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورج غدا الأربعاء، لبحث أزمات مثل سوريا وشرق أوكرانيا.

    وأوضح الكرملين أن كورتس سيفتتح في مسقط رأس بوتين، معرضا في متحف هيرميتاج، أحد أكبر متاحف العالم.

    يذكر أن العلاقات الوثيقة بين روسيا والنمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أثارت انزعاجا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

    كان بوتين حضر كضيف شرف زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل.

    وتأتي أوكرانيا في مقدمة الدول التي ترى أن هذه العلاقات الوثيقة أدت إلى الإضرار بدور النمسا كوسيط في أزمة أوكرانيا.

    الكرملين زباستيان كورتس فلاديمير بوتين سان بطرسبورج أوكرانيا

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