المستشار النمساوي يلتقي بوتين في سان بطرسبورج

سان بطرسبورج (د ب أ)

أعلن الكرملين أن المستشار النمساوي زباستيان كورتس سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورج غدا الأربعاء، لبحث أزمات مثل سوريا وشرق أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن كورتس سيفتتح في مسقط رأس بوتين، معرضا في متحف هيرميتاج، أحد أكبر متاحف العالم.

يذكر أن العلاقات الوثيقة بين روسيا والنمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أثارت انزعاجا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

كان بوتين حضر كضيف شرف زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل.

وتأتي أوكرانيا في مقدمة الدول التي ترى أن هذه العلاقات الوثيقة أدت إلى الإضرار بدور النمسا كوسيط في أزمة أوكرانيا.