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    وفاة ثمانية إماراتيين من أسرة واحدة في حريق بأبوظبي

    07:58 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    وفاة ثمانية إماراتيين من أسرة واحدة في حريق بأبوظبي

    تشييع جثمان المتوفين في حادث الحريق

    دبي (د ب أ)

    لقي ثمانية إماراتيين من أسرة وأحدة حتفهم في حادث حريق وقع في (فيلا) بأبوظبي اليوم الثلاثاء.

    وقال مسؤولون في شرطة العاصمة الإماراتية إن الحريق وقع فجرا، في الطابق الأرضي من الفيلا، وتسرب الدخان إلى غرف النوم في الطابق العلوي، ماتسبب في وفاة الضحايا، بينهم 5 أطفال، نتيجة الاختناق.

    وذكر العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، مرجحا أن يكون السبب ماسا كهربائيا.

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