جولة اقتراع ثانية بالنواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية

القاهرة - مصراوي:

أفادت قناة الحدث الإخبارية، أنه سيتم إجراء جولة اقتراع ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بين كلًا من برهم صالح وفؤاد حسين، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.

وذكرت القناة أن برهم صالح حصل على 170 صوتًا وفؤاد حسين على 89 صوتًا من أصوات النواب بالبرلمان العراقي.

وكان البرلمان العراقي، عقد اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي، لانتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر برلماني القول: إن "مجلس النواب عقد، عصر اليوم، جلسة البرلمان الرابعة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا".