  • عاجل:عاجل| قرار نهائي بتصفية القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عاما (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    روسيا: توقيع عقد توريد منظومة (إس-400) للهند خلال زيارة بوتين

    06:45 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    روسيا: توقيع عقد توريد منظومة (إس-400) للهند خلال زيارة بوتين

    منظومة الصواريخ الروسية إس-400

    موسكو (أ ش أ)

    أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه سيتم التوقيع على عقد بيع خمس وحدات من منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند هذا الشهر.

    وقال أوشاكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا والهند سيكون واضحا خلال زيارة بوتين للهند"، مضيفا: "لقد تم إنشاء آلية مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات ذات الأهمية العسكرية".

    وأكد أوشاكوف أن السمة الرئيسية لهذه الزيارة هي توقيع عقد توريد منظومة الصواريخ الروسية "إس-400 تريومف"، المكون من 5 وحدات من هذه المنظومة بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار.

    هذا المحتوى من

    موسكو روسيا منظومة إس-400 بوتين الهند

    الخبر التالى:

    جولة اقتراع ثانية بالنواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان