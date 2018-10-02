روسيا: توقيع عقد توريد منظومة (إس-400) للهند خلال زيارة بوتين

موسكو (أ ش أ)

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه سيتم التوقيع على عقد بيع خمس وحدات من منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند هذا الشهر.

وقال أوشاكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا والهند سيكون واضحا خلال زيارة بوتين للهند"، مضيفا: "لقد تم إنشاء آلية مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات ذات الأهمية العسكرية".

وأكد أوشاكوف أن السمة الرئيسية لهذه الزيارة هي توقيع عقد توريد منظومة الصواريخ الروسية "إس-400 تريومف"، المكون من 5 وحدات من هذه المنظومة بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار.