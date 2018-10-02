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    إصابة عدد من الأشخاص في عملية دهس باسطنبول (فيديو)

    06:39 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    إصابة عدد من الأشخاص في عملية دهس باسطنبول (فيديو)

    عملية دهس باسطنبول

    القاهرة - مصراوي:

    أصيب عدد من الأشخاص نتيجة دهس سيارة للمارة في منطقة باكركوى بمدينة اسطنبول التركية.

    ووفقا للبيانات الأولية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بدأ سائق السيارة، لأسباب غير معروفة، بدهس المارة على الرصيف، وبعدها هرب من مكان الحادثة، وفقًا لقناة "NTV".

    وأضافت القناة أن الشرطة بدأت بالبحث عن المشتبه به وقد تم نقل الجرحى إلى المشفى.

    ووفقا لشهود عيان، فإن سبب الحادثة كان مشاجرة عائلية بين السائق وصديقه. وقد حاول المارة أن يتدخلوا ليحلوا الخلاف، ولكن السائق أصبح أكثر عدوانية وبدأ بدهس المارة.

    عملية دهس باسطنبول منطقة باكركوى تركيا

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