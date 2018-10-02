عمل في رام الله وتل أبيب.. من هو المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية؟

القاهرة - مصراوي

أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين المستشار أحمد حافظ متحدثا جديدا باسم الوزارة، وذلك خلفًا للسفير أحمد أبو زيد المتحدث السابق.

وعاد المستشار أحمد حافظ مؤخرًا من رام الله حيث كان يشغل منصبه نائبًا لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

تخرج المتحدث الجديد للخارجية من جامعة ويستبستر الأمريكية فرع جينيف، وحصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1997، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأهرام القومية.

المنصب الأخير الذي تولاه حافظ برام الله شغله منذ عام 2016، وسبق له العمل بمكتب وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط مسؤولا عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة من عام 2006 إلى 2008.

ويأتي التعيين في ظل توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط سخط من السلطة الفلسطينية بسبب قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب التي تميل للجانب الإسرائيلي.

وكان الرئيس ترامب أعلن اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر من العام الماضي، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في قرار قوبل برفض دولي كبير برز في جلسة عامة لأعضاء الأمم المتحدة.

سبق للمستشار أحمد حافظ العمل في السفارة المصرية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

كما أنه سبق له تولي منصب مدير شؤون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلاً عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق حافظ بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة "وبستر" الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

كما سبق للمتحدث الرسمي الجديد أن عمل أيضا بالمعهد الدبلوماسي وفي ادارة العلاقات الاقتصادية الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي والاقليمي

الجدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قرار جمهوري في أغسطس الماضي بتعيينه سفيرًا لدى كندا، حيث سيتوجه قريبًا إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.