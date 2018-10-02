رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية القوة العسكرية لبلاده

سول (أ ش أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين، أهمية القوة العسكرية لكوريا الجنوبية، وعلى التحالف مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم القوات المسلحة.

ونقلت الإذاعة الكورية (كي.بي.إس.) عن مون قوله اليوم الثلاثاء، إن كوريا أطلقت رحلتها الطموحة نحو السلام الدائم والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، ولذلك فإن الدفاع القوي يعتبر حاليًا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تأتي تصريحات مون في أعقاب القمة الأخيرة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج، حيث أعادا التأكيد على جهودهما المشتركة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتعزيز التفاهم المشترك.