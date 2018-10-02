سفيرة فرنسا الجديدة في ليبيا: استئناف عمل السفارة من طرابلس قريبًا

السفيرة الفرنسية في ليبيا مع فائز السراج

طرابلس (أ ش أ)

قالت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلادها تعتزم استئناف عمل السفارة رسميًا في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

وجددت دوهيلين - خلال لقائها مع أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية- تأكيد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدة على ضرورة التعاون لتطوير العلاقات بين البلدين كافة المجالات.

كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج قد اعتمد، أمس الاثنين، دوهيلين سفيرة لفرنسا لدى ليبيا.