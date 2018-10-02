تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم الخارجية

القاهرة (أ ش أ)

أصدر وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم وزارة الخارجية.

يشار إلى أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله حيث عمل نائبًا لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما سبق له العمل في الخارج في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وكان المستشار حافظ قد عمل بمكتب وزير الخارجية مسئولاً عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية.

كما أنه سبق له تولي منصب مدير شئون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلاً عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق حافظ بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة "وبستر" الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

الجدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قرار جمهوري في أغسطس الماضي بتعيينه سفيرًا لدى كندا، حيث سيتوجه قريبًا إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.