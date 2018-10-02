مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" الوضع في سوريا

موسكو (أ ش أ)

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي، مع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" اليوم الثلاثاء، تطورات الموقف السوري.

وذكر بيان عن الخارجية الروسية أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها، وتم التأكيد على عدم وجود حل آخر سوى التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه تمت الإشارة إلى أهمية المشاركة الكاملة في تحديد مستقبل سوريا من جانب ممثلي جميع مناطقها ومجموعاتها العرقية والدينية.