  • عاجل:عاجل| قرار نهائي بتصفية القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عاما (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" الوضع في سوريا

    06:04 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" الوضع في سوريا

    ميخائيل بوجدانوف

    موسكو (أ ش أ)

    بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي، مع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" اليوم الثلاثاء، تطورات الموقف السوري.

    وذكر بيان عن الخارجية الروسية أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها، وتم التأكيد على عدم وجود حل آخر سوى التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

    وأوضحت الخارجية الروسية أنه تمت الإشارة إلى أهمية المشاركة الكاملة في تحديد مستقبل سوريا من جانب ممثلي جميع مناطقها ومجموعاتها العرقية والدينية.

    هذا المحتوى من

    ميخائيل بوجدانوف بوتين الشرق الأوسط مجلس سوريا الديمقراطية سوريا

    الخبر التالى:

    تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثًا جديدًا باسم الخارجية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان