البرلمان العراقي يختار رئيس الجمهورية اليوم

القاهرة - مصراوي:

عقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي، لانتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر برلماني القول: إن "مجلس النواب عقد، عصر اليوم، جلسة البرلمان الرابعة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا".

وكان مصدر برلماني رجح، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم بطلب من القوى الكردستانية.

وكان الحلبوسي قد حدد، في الثلاثاء الماضي، اليوم موعدًا نهائيًا لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي "التوقيتات الدستورية ملزمة لنا بانتخاب رئيس الجمهورية"، متابعا "هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية".

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد، وكان يجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين هما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.

ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر.