جونسون يحث المحافظين على دعم ماي ومعارضة مقترحاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي

برمنجهام (د ب أ)

حث وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على دعمها، ولكن رفض مقترحاتها الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون الذي استقال من الحكومة في مايو بسبب معارضته للخطة، ان مقترحات تشيكرز (التي تم التوصل إليها في تشيكرز مقر رئيسة الوزراء الريفي شمال غرب لندن) تشكل "انتهاكا دستوريا" من شأنه ان يترك بريطانيا "مقيدة تحت سيطرة بروكسل" بعد ان تغادر الاتحاد الاوروبي في مارس.

وذكر جونسون لمئات من أنصاره خلال كلمة في فعالية تزامنت مع المؤتمر السنوي للحزب في مدينة برمنجهام بوسط بريطانيا "هذا أمر خطير وغير مستقر سياسيا واقتصاديا."

وتنص خطة ماي على إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع والمنتجات الزراعية، والحفاظ على القطاعين بموجب قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وضمان وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

لكن الخطة ستجعل بريطانيا تغادر السوق الموحدة للخدمات، التي تمثل حوالي 80 بالمئة من اقتصادها.

وأوضح جونسون في كلمته "زملائي المحافظين .. هذه ليست ديمقراطية. ليس هذا ما صوتنا من أجله". في اشارة الى الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي عام 2016 عندما صوتت أغلبية من 52 بالمئة لصالح مغادرة الاتحاد.