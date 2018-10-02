رد فعل مُصلين لحظة زلزال إندونيسيا: أغلبهم هرب وأحدهم عاد ليأخذ سجادته (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمُصلين يهرعون إلى خارج أحد المساجد بإندونيسيا، وقت وقوع الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاسي وأوقع أكثر من 1200 قتيل ودمّر آلاف المنازل والمستشفيات والمساجد ومراكز التسوق.

ووسط أجواء الخوف التي اكتنفت المُصلين المهرولين أثناء تأديتهم صلاة المغرب، تابع أحدهم الصلاة بشكل طبيعي دون أن يلتف إلى أحد، فيما تذكّر آخر أنه نسي سجادة الصلاة خاصّته، فعاد ليأخذها ثم خرج مُسرعًا.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال المُدمر والتسونامي اللذين ضربا مدينتيّ بالو ودونجالا بسولاويسي الإندونيسية، 1203 قتلى، حتى الآن، مع توقّعات بانتشال مزيد من الضحايا، في ظل حالة طوارئ تستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا.

كان مئات الإندونيسيين قد تجمّعوا لحضور مهرجان على شاطئ مدينة بالو، الجمعة الماضي، عندما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار المدينة وقت الغروب، أعقبها زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر. واستمرت الهزات الارتدادية القوية حتى بعد ظُهر السبت.

وذكرت الوكالة الإندونيسية المعنيّة بتقييم وتطبيق التكنولوجيا في بيان، السبت، أن الطاقة التي نجمت عن الزلزال كانت تزيد بنحو 200 مرة عن قوة القنبلة النووية التي أُسقطت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية.

وغطّت شوارع بالو هياكل سيارات وأنقاض مبان وأشجار مكسرة وخطوط كهرباء مقطوعة، تعكس عنف الهزات الأرضية التي شعر بها سكان مناطق تبعد مئات الكيلومترات، والموجة التي ضربت الشاطئ بارتفاع 1,5 مترًا.

وجرى إجلاء 16 ألفًا و732 ونقلهم إلى مُخيّمات في 123 مركزًا بمدينة بالو، مُقاطعات دونجالا. ولا يزال الكثيرون عالقين تحت ركام الأبنية المُنهارة جراء الزلزال العنيف.

وقضى الناجون في بالو، ليل السبت، مُستلقين على أسرّتهم في الهواء. وحثّ المسؤولون السكان على عدم العودة إلى منازلهم كإجراء احترازي.

وتتعرّض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.

وفي 2004، ضربت أمواج عاتية في أعقاب زلزال شديد جزيرة سومطرة الإندونيسية، وقتلت 226 ألفًا في أنحاء المحيط الهندي، بينهم أكثر من 120 ألفًا في إندونيسيا.