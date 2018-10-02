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    مرشح ترامب للمحكمة العليا يتوقف عن إلقاء المحاضرات في جامعة هارفارد

    05:05 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    مرشح ترامب للمحكمة العليا يتوقف عن إلقاء المحاضرات في جامعة هارفارد

    برت كافانو

    واشنطن (د ب أ)

    من المنتظر أن يتوقف برت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، عن تدريس القانون في جامعة هارفارد العريقة بدءا من الفصل الدراسي الشتوي المقبل، وذلك حسب رسالة إلكترونية من الجامعة للطلاب ذكرت قناة "سى إن إن " الإخبارية إنها اطلعت عليها.

    وأخبرت الجامعة طلابها في هذه الرسالة بأن كافانو لم يستطع التعهد بإلقاء محاضرات في الفصل الدراسي المقبل، دون إبداء أسباب انسحاب كافانو من التدريس في الجامعة.

    وربما كان انتظار كافانو تعيينه في المحكمة الأمريكية العليا هو السبب وراء هذه الخطوة وربما كان الانتقاد الذي طال شخصه هو الذي دفعه لذلك.

    وحسبما أوضحت قناة " سى إن إن " فإن أكثر من 800 خريج من كلية القانون بجامعة هارفارد وقعوا حتى مساء أمس الاثنين خطابا يطالبون فيه الجامعة بسحب اعتمادها له كمحاضر مبررين ذلك بأن اتهام أستاذة علم النفس الأمريكية كريستين بلازى فورد إياه بالتعدي عليها جنسيا في شبابه "ذات مصداقية وجسيمة" ولابد من أخذها على محمل الجد. وشدد خريجو الكلية على أن كافانو لم يعد يصلح للتدريس في الكلية.

    وكانت بلازى قد أكدت في شهادتها الخميس الماضي أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ اتهامها لكافانو بمحاولة اغتصابها خلال حفلة مدرسية عام 1982.

    واشنطن ترامب محاكمة جامعة هارفارد أمريكا برت كافانو

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