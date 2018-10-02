الناتو يدعو روسيا إلى الرد بموضوعية على ما يشتبه في أنه انتهاك لمعاهدة الصواريخ

بروكسل - (د ب أ):

دعا ينز ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا اليوم الثلاثاء، إلى الرد بموضوعية على المخاوف المثارة من وقت طويل بشأن نظام جديد للصواريخ يبدو أنه ينتهك التزاماتها إزاء المعاهدات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقعا عام 1987، اتفاقية تتعهد بإزالة جميع الصواريخ التقليدية والنووية قصيرة ومتوسطة المدى إلى جانب منصات إطلاقها.

وقال ستولتنبرج "أصبحت هذه المعاهدة الآن في خطر بسبب تصرفات روسيا".

واتهمت الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي روسيا بانتهاك معاهدة "القوات النووية متوسطة المدى، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين التوصل إلى صاروخ عابر للقارات وطوربيد "لا يقهران"، وتنفي موسكو أن هذ السلاح يخرق المعاهدة.

وأوضح ستولتنبرج قائلا إن "روسيا لم تقدم أية إجابات موثوق فيها حول هذا الصاروخ الجديد، ويجمع كل الحلفاء على أن التقييم الأكثر مصداقية هو أن روسيا تنتهك المعاهدة".

وأضاف " بالتالي يصبح من العاجل أن تعالج روسيا هذه المخاوف بطريقة تتسم بالوجاهة والمعقولية والشفافية".

ومن المتوقع أن تدرج هذه القضية في جدول أعمال اجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر عقده في بروكسل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وحذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو كاي هاتشيسون بأن الولايات المتحدة قد تضطر في النهاية لاتخاذ إجراء لإزالة التهديد الذي يشكله النظام الصاروخي الروسي الجديد.

وقالت السفيرة "إن دفعهم إلى الانسحاب من المعاهدة قد يكون أحد خياراتنا".

وأضافت هاتشيسون إنه إذا وصلت روسيا لنقطة تصبح فيها قادرة على شن هجوم، "فإننا حينئذ قد نبحث عن القدرة لإسقاط أي صاروخ يمكنه ضرب أي من الدول الأعضاء في الحلف بأوروبا وأيضا ضرب أمريكا".