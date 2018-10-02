للمرة الأولى.. أنباء عن ترشيح "الكنيسة المصرية" لنوبل للسلام لهذا العام

كتبت- رنا أسامة:

تداولت عدة مواقع إخبارية مسيحية، بينها موقع "كريستيان بوست" أنباء غير مؤكّدة عن ترشيح "الكنيسة المصرية" لجائزة نوبل للسلام لعام 2018، في سابقة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي لم تردّ عليه لجنة نوبل رسميًا إلى الآن.

وفي حين لا تكشف لجنة نوبل النرويجية عن أسماء المُرشّحين إلا بعد 50 عامًا على الترشيحات، أعلنت جمعية خيرية دولية تُطلق على نفسها اسم "أيتام أقباط" عن هذا الترشيح على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك.

وهناك 331 مُرشّحًا لنوبل للسلام هذا العام، بينهم 216 فردًا و115 جماعة، في ثاني أكبر عدد ترشيحات منذ عام 2016 الذي بلغ عدد فيه عدد المُرشّحين 376.

ومن المُقرر الإعلان عن الفائز بنوبل للسلام يوم الجمعة، فيما سيُعقد حفل تسلّم الجائزة في ديسمبر المقبل.

وفازت منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، تكريمًا لجهودها في هذا المجال منذ عقد، للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي كانت محور توترات دولية مع إيران وكوريا الشمالية.

وفي 2016، مُنِحت الجائزة للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس على جهوده من أجل إحلال السلام في بلاده والاتفاق الموقّع مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وبالأمس، أعلنت أكاديمية العلوم الملكية عن فوز العالمين جيمس أليسون وتاسكو هونجو بجائزة نوبل للطب لهذا العام لاكتشافهما علاجًا للسرطان. ويُنتظر الإعلان عن الفائز بنوبل للفيزياء لهذا العام، الثلاثاء.