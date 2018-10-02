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    فيديو - مسؤول باكستاني يسرق محفظة مسؤول كويتي

    03:05 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    فيديو - مسؤول باكستاني يسرق محفظة مسؤول كويتي

    أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أوقفت السلطات الباكستانية رجلاً مسؤولاً في وزارة الصناعة لأنه سرق محفظة مسؤول كويتي - وفقا لإرم نيوز.

    وأقدم المسؤول "زرار حيدر خان" على سرقة محفظة احد أعضاء الوفد الكويتي، خلال زيارة الأخير لبحث مشروع استثماري في باكستان.

    نُشير إلى أن الزائر الكويتي اشتكى من فقدان محفظته في مكان الاجتماع وقال إنها تحتوي على مبلغ مالي كبير، وبعد تحقيقات تبين من خلال كاميرات المراقبة أن المسؤول الباكستاني هو الذي سرق المحفظة.

    سرقة محفظة وزارة الصناعة السلطات الباكستانية مسؤول كويتي

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